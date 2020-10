ULTIME NOTIZIE SERIE A – Importante novità per la Serie A. L’Assemblea di Lega, infatti, ha approvato l’ingresso dei fondi di investimento privati per la gestione dei diritti televisivi. Le venti squadre di Serie A – Atalanta, Lazio, Napoli, Udinese e Verona si sono astenute nella votazione – hanno concesso l’esclusiva al fondo CVC, che ha presentato un’offerta da 1,625 miliardi di euro per la creazione di una media company.

