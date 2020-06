Serie A – La FIGC frena sull’ipotesi playoff e playout

ULTIME NEWS – Come riporta oggi La Stampa, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, pare abbia frenato sull’ipotesi playoff e playout in caso in cui non si riesca a completare il normalmente la stagione di Serie A.

Il piano B, previsto nei giorni scorsi da Gabriele Gravina, si sta dunque allontanando. I club infatti non vedevano di buon viso questa soluzione. Ecco perché allora, in caso di una nuova crescita esponenziale dei contagi, la soluzione della classifica cristallizzata al momento del blocco prende sempre più piede. Con l’entrata in scena dell’algoritmo, lo Scudetto non verrebbe assegnato.

