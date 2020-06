3 giugno 1956: Milan, Nordahl gioca l’ultima partita in rossonero

MILAN NEWS – Gunnar Nordahl, ex attaccante svedese, il 3 giugno 1956 scese in campo per l’ultima volta con la casacca del Milan, prima di trasferirsi alla Roma e proseguire la sua carriera da giocatore per altri 2 anni.

Quel giorno a San Siro ci fu Milan-Lazio e Nordahl siglò anche l’ultima rete con i rossoneri dopo appena 5 minuti di gioco. Per la cronaca, i biancocelesti vinsero il match per 1-3. Nordahl giocò con il Diavolo per 7 stagioni e mezza, collezionando in totale 268 presenze e mettendo a segno 221 gol. Considerato uno degli attaccanti più forte di sempre, Nordahl vinse per 5 volte (di cui 3 di fila) la classifica dei capocannonieri in Serie A. Con il Milan conquistò 2 campionati e 2 Coppe Latine.

