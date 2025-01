Serie A, Juventus-Milan 2-0: le due reti condannano i rossoneri

Sconfitta in trasferta per i rossoneri di Mister Conceição, che cadono 2-0 all'Allianz Stadium di Torino contro i bianconeri di Thiago Motta. Fatali i primi 20' della ripresa, frangente in cui i padroni di casa trovano le reti di Mbangula e Weah, al 59' e al 64'. Cinque minuti che hanno fiaccato la resistenza dei nostri, che nel primo tempo erano stati, in molte occasioni, vicini alla rete del vantaggio. Arriva dunque la prima sconfitta della gestione Conceição, in un sabato complicato già in partenza dalle numerose assenze. La sconfitta contro una diretta concorrente alla qualificazione in Champions League complica il nostro cammino in campionato, ma c'è ancora tempo e spazio per giocarsela.