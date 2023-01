Serie A, JP Morgan pronto ad investire un miliardo sul campionato italiano

L'edizione odierna de 'Il Sole 24 Ore' ha riportato un'indiscrezione che interessa particolarmente il campionato italiano. Secondo il quotidiano di stampo economico, JP Morgan sarebbe pronta a scendere in campo affianco alla Serie A per finanziare e far crescere il calcio del nostro Paese. Si tratta del colosso statunitense che avrebbe dovuto finanziare il progetto Superlega. Tale indiscrezione viene confermata da un presidente dell'assemblea di lega a Radiocor, con JP Morgan che sarebbe pronto a investire circa un miliardo nel campionato italiano. Brozovic e il santone dei muscoli del Milan: cosa c'è dietro il suo infortunio?