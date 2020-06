Serie A – Inter-Sampdoria 2-1: nerazzurri a -6 dalla Juventus

NEWS CALCIO – La sfida di questa sera, Inter-Sampdoria, ha chiuso definitivamente tutti i recuperi della 25.a giornata di Serie A. In un San Siro inevitabilmente deserto, i nerazzurri riescono ad ottenere tre punti preziosi per consolidare il posto Champions ed avvicinare Lazio e Juventus, ora rispettivamente a -5 e -6.

LA PARTITA – Pronti via, subito Eriksen su assist di Candreva la mette dentro: segnalato dal guardalinee, in ritardo per il protocollo VAR, il fuorigioco. Poi grande azione sull’asse Lautaro-Lukaku-Eriksen, il danese serve l’assist decisivo a Lukaku che davanti la porta non sbaglia: 1-0 al 10′. Al 32′ Lautaro Martinez torna al gol: destro vincente da pochi passi, dopo l’assist di Candreva (bella giocata in precedenza di Lukaku).

Il primo tempo si chiude con un’occasione (la più importante per la Samp) sprecata da Ramirez nel tiro dal limite dell’area. Nella ripresa i blucerchiati, al 53′, trovano il gol con Thorsby e riprendono spazi e voglia. Non creano grossi pericoli, ma la partita è in bilico e l’Inter deve stare attenta. I cambi e la qualità, favoriscono i nerazzurri che chiudono la partita in attacco.

