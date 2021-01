Serie A, Inter-Crotone 6-2: nerazzurri in testa alla classifica / News

Serie A, Inter in testa alla classifica

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Inter-Crotone, match valido per la 15^ di Serie A, ha inaugurato la prima giornata dopo la sosta natalizia. La squadra di Antonio Conte, dopo le difficoltà iniziali, ha superato i calabresi con un tennistico 6-2. Lautaro Martinez grande protagonista con una tripletta. I nerazzurri si riportano così, momentaneamente, in testa alla classifica aspettando il match contro il Milan contro il Benevento, in programma alle ore 18 al ‘Vigorito’. Atto vandalico subito dal Milan Club Benevento: ecco le immagini >>>