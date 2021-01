Milan Club Benevento, atto vandalico: imbrattata la sede nella notte / News

Milan Club Benevento, imbrattata la sede nella notte

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il portale 'ntr24' mostra l'immagine della sede del Milan Club di Benevento, imbrattata con scritte offensive nella scorsa notte. Arriva anche un comunicato ufficiale del tifo rossonero organizzato campano, che non mostra preoccupazione per l'accaduto: "Si tratta sicuramente di un gesto isolato di una persona che ha pensato di imbrattare il muro. Non ci sono mai stati, e mai ci saranno, contrasti con i nostri concittadini. Si tratta solo di una bravata".