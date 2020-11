Serie A, il Milan segna sempre per primo: è record | News

Milan, record in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan di Stefano Pioli colleziona record. Come se non bastassero i 24 risultato utili consecutivi, i rossoneri conquistano anche un curioso ma importante primato. In questa stagione di Serie A, il Diavolo è l’unica squadra ad aver realizzato il primo gol della sfida in tutti gli incontri disputati. Un dato importante che denota una grande mentalità, che permette di gestire meglio il match invece di rincorrerlo.

