Serie A, gli aggiornamenti sugli orari delle prossime gare del Milan

Il 31 gennaio 2025, la Lega Serie A annuncerà ufficialmente gli orari, le date e le assegnazioni televisive delle partite dalla 24ª alla 26ª giornata del campionato. Tra queste, ci saranno le sfide che vedranno il Milan impegnato contro Empoli, Verona e Torino , ma per ora, non sono stati resi noti i dettagli riguardanti questi match.

Per quanto riguarda le prossime sfide già programmate, ecco gli orari confermati:

• 23ª giornata: Milan-Inter, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 18:00 (trasmessa su DAZN, Sky e Now)

Sarà quindi necessario attendere la comunicazione ufficiale della Lega Serie A per conoscere i dettagli sulle partite successive, ma nel frattempo i rossoneri sono concentrati sugli impegni già fissati, in particolare sulla sfida interna con il Parma, che si preannuncia fondamentale per il prosieguo della stagione.