Serie A, Giudice Sportivo: Theo Hernandez squalificato. Cori contro Ibra

Theo Hernandez del Milan non giocherà contro l'Empoli per squalifica. Inoltre il Giudice Sportivo multa il club rossonero e il Napoli

Theo Hernandez non ci sarà contro l'Empoli. Il terzino, che ha preso un cartellino giallo nella gara contro il Napoli, è stato fermato per una giornata dal Giudice Sportivo. Quest'ultimo, inoltre, ha multato il club rossonero (2000 euro) per "per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".