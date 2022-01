Serie A – Genoa, ufficiale l’esonero di Shevchenko: il comunicato

Il Genoa ha esonerato il tecnico Andriy Shevchenko dopo la sconfitta contro il Milan in Coppa Italia. Squadra affidata a Konko

Notizia che era nell'aria, anche se i tempi hanno un po' sorpreso. Il Genoa ha appena comunicato l'esonero di AndriyShevchenko. Il tecnico non è riuscito a salvare la sua panchina nonostante una buona prova in Coppa Italia contro il Milan (i rossoneri hanno vinto 3 a 1 ai supplementari). La squadra sarà allenata temporaneamente da Konko in attesa di ufficializzare il nuovo coach. Ecco il comunicato ufficiale del club ligure. Intanto ecco il difensore in pole position sul mercato.