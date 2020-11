Serie A, Genoa-Torino 1-2: prima vittoria per Giampaolo / News

Genoa-Torino, prima vittoria per Giampaolo

ULTIME NOTIZIE TORINO NEWS – Genoa-Torino, recupero della 3^ giornata di Serie A, è terminata da pochi minuti con la vittoria granata per 2-1. Primo successo per Marco Giampaolo, che esce vincitore dal ‘Marassi’ grazie al gol di Saša Lukic e all’autorete di Luca Pellegrini. Brividi nel finale per il goal di Gianluca Scamacca a un minuto dalla fine. Niente rimonta però stavolta, il Torino porta a casa l’intera posta in palio.

