Serie A, ufficiale l’introduzione del fuorigioco semiautomatico

Il fuorigioco semiautomatico, dopo la sperimentazione ai Mondiali in Qatar, fa ufficialmente sbarco anche in Serie A

Il fuorigioco semiautomatico, dopo la sperimentazione ai Mondiali in Qatar, fa ufficialmente sbarco anche in Serie A . Il tutto, però, non sarà implementato fin dalla prima giornata di rientro, bensì dal 27 gennaio 2023. Ecco le parole di Gravina , riportate da Numero Diez.

Su Trentalange: "Abbiamo inserito come argomento – in maniera doverosa – un ragguaglio sulla situazione AIA. Ieri pomeriggio sono arrivate le dimissioni di Trentalange e tale decisione è giunta a margine di una serie di colloqui che abbiamo intrattenuto con lui. Ho parlato a lungo con Trentalange del fatto che ci sono forme di responsabilità oggettiva che richiamano una certa presa di posizione. Non metto in dubbio la sua buona fede, nella maniera più assoluta. Abbiamo discusso e proposto delle nomine, prima di introdurre il capitolo circa una riforma profonda del calcio italiano".