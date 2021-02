Spezia, che batosta contro la Fiorentina!

Dopo la straordinaria vittoria contro il Milan, subito una brusca battuta d’arresto per lo Spezia contro la Fiorentina. Al ‘Franchi’ la squadra di Cesare Prandelli fa la vice grossa e vince il match per 3-0 grazie ai gol di Dusan Vlahovic, Gaetano Castrovilli e Valentin Eysseric. Calciomercato Milan – Un talento non rinnova: Maldini ci pensa. VAI ALLA NOTIZIA >>>