Calciomercato Milan – Un talento non rinnova: Maldini ci pensa | News

Calciomercato Milan, Maldini guarda il Bayern Monaco

La stagione entra nella sua fase decisiva, ma il calciomercato del Milan è sempre in fermento. Maldini e Massara, infatti, lavorano per sfruttare eventuali occasioni di mercato in modo da anticipare la concorrenza. Se tutto andrà nel migliore nei modi, la squadra di Pioli potrebbe giocare la Champions League nella prossima stagione, e dunque sarà importante rafforzare la rosa con giocatori di qualità.

A tal proposito, occhio alla Germania. Secondo quanto viene riferito da ‘tz.de’, il Bayern Monaco starebbe cercando di rinnovare il contratto a tre giocatori: Goretzka, Kimmich e Kingsey Coman. Il caso più spinoso sembra essere quello del francese, che, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe rinnovare il contratto con i bavaresi, in scadenza nel 2023. Stiamo parlando di un giocatore che ha una valutazione di 55 milioni di euro (transfermarkt.it), ma è chiaro che il contratto in scadenza tra due anni permetterebbe a diversi club di provarci.

Tra le squadre interessate ci sarebbe anche il Milan. Coman permetterebbe di fare un ulteriore salto d qualità alla rosa, visto che può giocare in diversi ruoli dell'attacco (ala sinistra, ala destra e seconda punta). Il francese conosce già il campionato italiano, avendo già vestito la maglia della Juventus. In ogni caso c'è da dire che il suo arrivo al Milan è tutt'altro che facile, considerando che sul giocatore ci sono Manchester City, Manchester United, Inter e la stella Juventus. Vedremo cosa succederà, ma Maldini è pronto ad affondare il colpo.