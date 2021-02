Serie A, Fiorentina-Inter 0-2: nerazzurri momentaneamente a +1 dal Milan

Serie A, Fiorentina-Inter 0-2: nerazzurri in vetta

E' appena terminato l'anticipo della 21^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter. Vittoria per 2-0 per i nerazzurri che passano nel primo tempo con un bellissimo gol dalla distanza di Nicolò Barella. Nella ripresa il raddoppio di Ivan Perisic su assist di Achraf Hakimi che pone il sigillo al 2-0 finale. Una vittoria che consente agli uomini di Antonio Conte di salire, momentaneamente, in testa alla classifica in attesa del match tra Milan e Crotone, in programma domenica 7 febbraio alle 15.