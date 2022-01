Serie A e coronavirus: c’è il nuovo protocollo. Ecco cosa cambia | News

La Serie A, dopo il caos di questi giorni legati al coronavirus, stila un nuovo protocollo: con 13 giocatori disponibili si gioca

Il coronavirus ha messo ancora una volta in ginocchio la Serie A. 4 partite sono state rinviate, con le ASL che hanno bloccato le squadre della loro regione di appartenenza. Come riferito da Sky Sport, dopo il Consiglio straordinario di mercoledì sera, la Lega cambierà alcune regole per garantire il regolare svolgimento del campionato. Se i club avranno a disposizione 13 giocatori professionisti, di cui almeno un portiere, e maggiorenni, dovranno giocare altrimenti ci sarà la sconfitta a tavolino (0-3). In più un punto di penalizzazione in classifica.