Serie A, dove vedere in tv o streaming la 19^ giornata. Sky o DAZN?

– Dopo le gare infrasettimanali di, ora nuovamente è tempo di campionato e si rinnova la solita domanda di sempre:Ecco tutte le gare della 19^ giornata su

Come stabilito dalla ripartizione dei diritti tv per le gare di Serie A fino al termine di questa stagione, ‘Sky Sport‘ trasmette, in diretta ed in esclusiva, 7 gare di ogni giornata di campionato. A ‘DAZN‘, invece, un pacchetto di 3 gare in diretta ed in esclusiva per ogni turno di Serie A. Ecco il calendario di Serie A, con date, orari e programmazione tv su ‘Sky Sport‘ e ‘DAZN‘.

Dove vedere la Serie A

VENERDÌ 22 GENNAIO 2021

Benevento-Torino su ‘Sky Sport‘ alle ore 20:45;

SABATO 23 GENNAIO 2021

Roma-Spezia su ‘Sky Sport‘ alle ore 15:00;

Milan-Atalanta su ‘Sky Sport‘ alle ore 18:00;

Udinese-Inter su ‘Sky Sport‘ alle ore 18:00;

Fiorentina-Crotone su ‘DAZN‘ alle ore 20:45;

DOMENICA 24 GENNAIO 2021

Juventus-Bologna su ‘DAZN‘ alle ore 12:30;

Genoa-Cagliari su ‘DAZN‘ alle ore 15:00;

Hellas Verona-Napoli su ‘Sky Sport‘ alle ore 15:00;

Lazio-Sassuolo su ‘Sky Sport‘ alle ore 18:00;

Parma-Sampdoria su ‘Sky Sport‘ alle ore 20:45;

La presentazione di giornata

La 19^ giornata di Serie A, che vede il Milan di Stefano Pioli ancora primo in classifica, inizierà stasera, venerdì 22 gennaio, alle ore 20:45, con Benevento-Torino. Esordio di Davide Nicola sulla panchina granata. Si proseguirà, poi, domani, sabato 23 gennaio, con tre gare in programma. Alle ore 15:00 spazio a Roma-Spezia; alle ore 18:00 ecco Milan-Atalanta e Udinese-Inter: si accende la corsa al titolo di Campione d’Inverno.

Il giorno successivo, domenica 24 gennaio, spazio al resto della programmazione della giornata di Serie A. Alle ore 12:30, infatti, si disputerà all’Allianz Stadium di Torino il ‘lunch match‘ Juventus-Bologna. Successivamente, alle ore 15:00, ecco Genoa-Cagliari e Hellas Verona-Napoli. Alle ore 18:00, allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma, spazio a Lazio-Sassuolo e, infine, alle ore 20:45, c’è Parma-Sampdoria allo stadio ‘Tardini‘. Buon divertimento con le partite di Serie A Su ‘Sky Sport‘ e ‘DAZN‘!