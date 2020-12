Serie A, dove vedere in tv o streaming la 14^ giornata. Sky o DAZN?

– Dopo il weekend di campionato, ora nuovamente è tempo di turno infrasettimanale e si rinnova la solita domanda di sempre:Ecco tutte le gare della 14^ giornata su

ATTIVA ORA DAZN! GUARDA 3 PARTITE DI SERIE A TIM A GIORNATA A € 9,99 AL MESE. DISDICI QUANDO VUOI

Come stabilito dalla ripartizione dei diritti tv per le gare di Serie A fino al termine di questa stagione, ‘Sky Sport‘ trasmette, in diretta ed in esclusiva, 7 gare di ogni giornata di campionato. A ‘DAZN‘, invece, un pacchetto di 3 gare in diretta ed in esclusiva per ogni turno di Serie A. Ecco il calendario di Serie A, con date, orari e programmazione tv su ‘Sky Sport‘ e ‘DAZN‘.

Dove vedere la Serie A in tv

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2020

Crotone-Parma su ‘DAZN‘ alle ore 18:30;

Juventus-Fiorentina su ‘Sky Sport‘ alle ore 20:45;

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2020

Hellas Verona-Inter su ‘Sky Sport‘ alle ore 18:30;

Bologna-Atalanta su ‘Sky Sport‘ alle ore 20:45;

Milan-Lazio su ‘DAZN‘ alle ore 20:45;

Napoli-Torino su ‘Sky Sport‘ alle ore 20:45;

Roma-Cagliari su ‘DAZN‘ alle ore 20;45;

Sampdoria-Sassuolo su ‘Sky Sport‘ alle ore 20:45;

Spezia-Genoa su ‘Sky Sport‘ alle ore 20:45;

Udinese-Benevento su ‘Sky Sport‘ alle ore 20:45;

ATTIVA ORA DAZN! GUARDA 3 PARTITE DI SERIE A TIM A GIORNATA A € 9,99 AL MESE. DISDICI QUANDO VUOI

LA PRESENTAZIONE DI GIORNATA

La 14^ giornata di Serie A, che vede il Milan di Stefano Pioli ancora primo in classifica, inizierà domani, alle ore 18:30, con la sfida Crotone-Parma allo stadio ‘Ezio Scida‘ e proseguirà, poi, alle ore 20:45, con Juventus-Fiorentina all’Allianz Stadium di Torino. Quindi, nella serata di mercoledì 23 dicembre, spazio a gran parte della programmazione della giornata di Serie A.

Alle ore 18:30, infatti, si disputerà allo stadio ‘Bentegodi‘ la sfida Hellas Verona-Inter. Successivamente, alle ore 20:45, ecco Bologna-Atalanta, Milan-Lazio, Napoli-Torino, Roma-Cagliari, Sampdoria-Sassuolo, Spezia-Genoa ed Udinese-Benevento. Buon divertimento con le partite di Serie A Su ‘Sky Sport‘ e ‘DAZN‘!

ATTIVA ORA DAZN! GUARDA 3 PARTITE DI SERIE A TIM A GIORNATA A € 9,99 AL MESE. DISDICI QUANDO VUOI