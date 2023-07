Serie A, diritti TV: offerte per Coppa Italia e Supercoppa non accettate

Continuano i discorsi sui diritti Tv per la Serie A e non solo. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, i Club torneranno a riunirsi entro la fine del mese di luglio per proseguire le valutazioni all`esito delle trattative private con i 3 broadcaster interessati. Oggi pomeriggio, invece, in videoconferenza si è svolta l'Assemblea della Lega Serie A per i diritti audiovisivi per la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana (ciclo 2024/2027), la Lega Serie A comunica di aver ricevuto offerte da parte di 2 broadcaster. L’Assemblea ha deliberato all`unanimità di non accettare le offerte pervenute, prevedendo di conseguenza, come disciplinato dal bando, una successiva fase di trattative private, che sarà attivata con i due offerenti nel corso delle prossime settimane. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Chi è Cherki, ruolo, dati e skills