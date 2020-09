Serie A – Crotone-Milan 0-1 al 45′: rossoneri avanti all’intervallo

Crotone-Milan, il risultato del primo tempo

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – È da poco terminato, allo stadio ‘Ezio Scida‘, il primo tempo del match Crotone-Milan. Gara valida per la 2^ giornata di Serie A 2020-2021. Vediamo come sono andati i primi 45′ di gioco. Partita equilibrata in partenza, poi il Milan viene fuori creando diverse occasioni tra cui – la più pericolosa – la traversa colpita da Kjaer di testa su corner di Calhanoglu. Nel finale il Milan passa grazie al calcio di rigore trasformato da Kessie dopo che Rebic è stato atterrato da Marrone. All’intervallo è 0-1 per la squadra di Pioli!

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DEL MATCH >>>