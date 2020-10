Serie A, Crotone-Atalanta 1-2: Dea a -1 dal Milan | News

Milan, l’Atalanta si avvicina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Si è concluso da pochi minuti l’anticipo Crotone-Atalanta. Bergamaschi che tornano alla vittoria in Serie A grazie alla doppietta di Luis Muriel nel primo tempo: a nulla è servito il gol di Nwankwo Simy, che ha fissato il risultato sul definitivo 1-2. La squadra di Gian Piero Gasperini sale così a 12 punti in classifica, a -1 dal Milan, che però è in attesa di giocare il match contro l’Udinese, in programma domani alle 12:30 alla ‘Dacia Arena’.

