Serie A – Coronavirus, Ronaldo torna in Italia: farà la quarantena a Torino

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Aggiornamento su Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus, colpito dal coronavirus, secondo quanto scritto da gazzetta.it sta tornando in Italia. L’ex Real Madrid dunque non effettuerà la quarantena in Portogallo, ma in Italia. Ronaldo ovviamente non parteciperà alla partita di stasera di Nations League contro la Svezia. La squadra di Pirlo alla ripresa del campionato affronterà il Crotone, mentre in Champions League debutterà contro la Dinamo Kiev.

