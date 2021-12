Serie A, classifica senza errori arbitrali: punti e posizione del Milan

Dove sarebbe il Milan in Serie A senza errori arbitrali? In che posizione? Quanti punti avrebbe la squadra di Stefano Pioli? Ecco le risposte

Daniele Triolo

Quale sarebbe la classifica di Serie A senza gli errori arbitrali? E quale sarebbe la posizione del Milan? E quanti punti avrebbe il Diavolo di Stefano Pioli rispetto a quelli che somma attualmente, veramente, in graduatoria? Tutte domande, queste, che trovano una risposta grazie a 'Virgilio Sport'.

Per 'errore arbitrale', innanzitutto, si intende sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato. Come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match.

Non sono considerate, nella categoria, le variabili non direttamente determinanti. Come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata negli ultimi minuti ecc.

Senza errori arbitrali, l'Inter avrebbe gli stessi punti, così come il Napoli. Il Milan ne avrebbe 2 in meno e l'Atalanta 2 in più. Differenze minime anche per Roma (ne avrebbe 3 in più), Juventus (2 in meno). Questa, dunque, sarebbe la classifica del campionato di Serie A 2021-2022 al netto degli errori determinanti dei direttori di gara.

Inter 43 punti; Atalanta, Napoli 39; Milan 37; Roma 34; Fiorentina 31; Juventus 29; Lazio 28; Bologna, Torino 26; Empoli 25; Sassuolo 24; Verona 23; Sampdoria, Udinese 19; Genoa, Venezia 13; Spezia 11; Cagliari 10; Salernitana 6.

Qui di seguito, invece, vediamo la classifica reale con, tra parentesi, i punti in più o in meno dovuti a sviste o ad errori degli arbitri: Inter 43 punti; Napoli, Milan (+2) 39; Atalanta (-2) 37; Roma (-3), Fiorentina, Juventus (+2) 31; Lazio 28; Empoli (+2) 27; Torino (-1) 25; Bologna (-2), Sassuolo 24; Verona 23; Udinese (+1) 20; Sampdoria 19; Venezia (+4) 17; Spezia (+2) 13; Genoa (-3), Cagliari 10; Salernitana (+2) 8.