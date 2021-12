Calciomercato Milan – Affare in vista con il PSG: le ultime notizie

A inizio gennaio 2022 tornerà il calciomercato ed il Milan, come noto, procederà all'acquisto di un nuovo difensore centrale. La squadra rossonera, infatti, dovrà sostituire Simon Kjær, che salterà il resto della stagione per l'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro. Potrebbe, però, non essere l'unica operazione nel reparto arretrato. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, starebbero pensando anche di sistemare una situazione che, la scorsa estate, sembrava essere ben definita.