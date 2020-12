Serie A, chiamata a squadre per il VAR? L’apertura di Rocchi | Calcio News

Ultime Notizie Serie A News: novità in vista per il Var?

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – Gianluca Rocchi, consulente delle relazioni istituzionali della CAN, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai. L’ex arbitro ha aperto alla possibilità di una chiamata a squadre per il VAR.

"Chiamata a squadre? Potrebbe essere una soluzione, deresponsabilizzerebbe il VAR in alcune situazioni visto che spesso prende decisioni molto solitarie. In alcuni momenti può trovarsi in difficoltà nel capire se è stato commesso un chiaro ed evidente errore, se questa responsabilità fosse trasferita a un team, a una società, la situazione sarebbe più facilitata", ha detto.