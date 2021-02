Serie A, che svolta! Gli arbitri parleranno in tv: il primo è Orsato

Serie A: d’ora in poi parlano anche gli arbitri!

Una novità assoluta la presenza in tv di un direttore di gara in attività, voluta dal neo presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange, che già subito dopo l’elezione aveva annunciato un’apertura in questa direzione. Una vera rivoluzione che segna una svolta anche nei rapporti con il pubblico. Il primo arbitro a parlare alle emittenti televisive è stato oggi Daniele Orsato, ospite di “90′ minuto”.

Sul fallo di Pjanic in Inter-Juve: “Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell’azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire”.

Sulla Var: “Beato il VAR, perché ci aiuta sempre di più. Quando scendiamo in campo, vi assicuro, non pensiamo di avere quello: continuiamo a decidere, e se sbagliamo avremo quel salvataggio”.

Su cosa gli ha detto Ronaldo con la Roma: “Che la palla era entrata, ma io ho risposto che non era così perché l’orologio non aveva suonato. Lui voleva solo sapere come funzionasse il meccanismo, tutto qua”. Mercato Milan – Maldini, occhio a Mourinho. Assalto all’obiettivo >>>