Serie A – Che sabato per la famiglia Inzaghi: “Mio padre piangeva”

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Che grande sabato per la famiglia Inzaghi. Simone, con la sua Lazio, ha battuto in Cagliari in trasferta per 2 a 0, mentre Filippo è riuscito a vincere sul campo della Sampdoria in rimonta 2-3, compiendo una grande impresa.

Superpippo, al termine della partita, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono contento per Simone, perché lui è un esempio per chiunque faccia il nostro mestiere. Ho provato a chiamare mamma e papà a Piacenza, ma papà piangeva e non sono neanche riuscito a parlargli, lo saluto qui dalla tv – dice Inzaghi – .La partita? Al di là dei gol mi è piaciuto come abbiamo giocato, la mentalità. Se hai questa testa puoi fare anche rimonte così. Mi hanno fatto molto piacere i complimenti di Ranieri. Le premesse sono ottime, ma abbiamo davanti un percorso lungo, perché la serie A non ti perdona, sbagli un disimpegno e ti fanno subito gol”.

