Serie A, il calendario del Milan: ecco date e orari dalla 35^ alla 37^

Sono ufficiali date e orari delle partite del Milan in Serie A dalla 35^ alla 37^ giornata. Milan-Fiorentina il 1° maggio e non solo

Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia, il Milan è pronto a rituffarsi sul campionato per tenere vivo il sogno/obiettivo scudetto. Alla prossima i rossoneri affronteranno la Lazio allo Stadio Olimpico, nella partita valida per la 34^ giornata di Serie A alle 20:45. Ma quali saranno date e orari delle prossime gare? La Lega Serie A ha appena reso noti tutti i dettagli in merito. Ma quando gioca il Milan? Ecco il calendario dalla 35^ alla 37^ giornata.