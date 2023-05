Serie A, i tre migliori attaccanti del torneo: per il Milan c’è Leao

Lautaro Martinez, Victor Osimhen e Rafael Leao : sono questi i tre attaccanti scelti dalla Serie A tra i migliori del ruolo del campionato 2022-2023. A fine stagione sarà eletto il migliore in assoluto. Pochi dubbi, insomma, per questi tre giocatori che hanno offerto incredibili prestazioni, a suon di gol e assist, con le maglie di Inter , Napoli e Milan .

Per i rossoneri non poteva che esserci proprio Rafael Leao. L'esterno portoghese si riconferma e, anzi, migliora le statistiche che lo avevano portato ad essere votato come l'MVP della scorsa stagione. 13 gol e 10 assist in 34 presenze stagionali in Serie A con la maglia del Milan. Domenica l'ultimo match contro l'Hellas Verona, chissà che Leao non voglia migliorare ancora di più questi numeri.