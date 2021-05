Serie A, Atalanta-Milan: data e orario della 38^ giornata / News

E' arrivata la comunicazione ufficiale riguardo la data e l'orario di Atalanta-Milan, match valido per la 38^ giornata di Serie A

Un finale al cardiopalma per il Milan che, dopo il match point fallito contro il Cagliari, dovrà conquistare la Champions a Bergamo contro l'Atalanta. Pochi minuti fa sono stati ufficializzati orario e data della sfida, che andrà in scena mercoledì 23 maggio alle ore 20:45 in diretta su Sky Sport. Alla stessa ora sono previsti anche Napoli-Verona e Bologna-Juventus. Vice Ibra, piace Icardi: fissato il prezzo dell'argentino