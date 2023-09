Serie A: anticipi e posticipi dalla 5a alla 19a giornata: ecco date e orari

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dalla 5a alla 19a giornata, nonché ultima del girone d'andata, di campionato. I big match del Milan, dopo il derby con l'Inter programmato alla conclusione della sosta per le nazionali, inizieranno il 30 settembre, alle ore 18:00, contro la Lazio. Alla 9a giornata ecco la Juventus, con la sfida programmata per il 22 ottobre alle ore 20:45. Infine, il 29 ottobre la trasferta in casa del Napoli, alle ore 20:45 e valevole per la 10a giornata. Ecco, di seguito, tutte le giornate con data e ora.