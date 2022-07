Serie A, addio alle maglie numero 88? La proposta e il motivo

Potrebbe arrivare una clamorosa novità in Serie A : il calcio italiano dirà addio alla maglia numero 88 ? La proposta arriva direttamente da Milena Santerini , coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il numero 88 , infatti, nel codice del linguaggio neo-nazista, esprime il saluto ad Adolf Hitler (HH, "Heil Hitler!", ndr) e per questo motivo potrebbe essere eliminato per sempre a partire dalla prossima stagione calcistica.

Uno dei calciatori che si contraddistingue per il numero 88 sulle spalle è Mario Pasalic dell'Atalanta, ex centrocampista anche del Milan. In passato, invece, l'88 è stato adottato anche dal giovane Gianluigi Buffon allora in forze al Parma, e Marco Borriello, appena arrivato alla Roma e contro cui si scagliò la comunità ebraica. Non ultimo, anche Hernanes quando venne acquistato dall’Inter. Milan, non solo CDK: ecco un altro trequartista. Le ultime news di mercato >>>