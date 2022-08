Serie A, accordo TIM-DAZN sui diritti TV: cosa cambia per Sky

Secondo Il Sole 24 Ore, mancherebbe solo la firma (attesa a breve) di un’intesa che porterebbe il campionato a essere visibile ora non più solo su Timvision. Così facendo, l’app di DAZN può essere fruita attraverso altri set top box e non solo quello di TimVision.

Servirà anche l'accordo con Sky, che potrebbe arrivare già domani, giovedì 4 agosto, o comunque nei prossimi giorni. In sostanza, l'intesa dovrebbe portare anche DAZN su canali all'interno della piattaforma Sky con il suo Sky Q. Si potrà guardare il campionato in un unico decoder, sempre abbonandosi a DAZN, che rimane il player principale. Non è escluso, inoltre, che Sky possa inserire (come accaduto in passato) alcuni canali DAZN sulla propria piattaforma, consentendo così di seguire il campionato anche a chi possiede i decoder classici.