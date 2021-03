Serie A a Dazn: tante le novità. Ecco qualche anticipazione | Calcio News

Con la Serie A a Dazn cambia il modo di vedere il calcio italiano in televisione: ecco le parole di Veronica Diquattro di Dazn

Salvatore Cantone

Come ormai tutti sanno, DAZN ha acquistato i diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-2024. Un cambiamento epocale, visto che negli ultimi 18 anni era stata sempre Sky a trasmettere la maggior parte delle partite del campionato italiano. In tanti si chiedono cosa cambierà dal punto di vista della fruizione dell'evento, oltre al modo in cui vedere la partita. A queste domande ha risposto Veronica Diquattro (Executive Vice President Southern Europe di DAZN) nell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

"Post partita? È chiaro che anche noi evolveremo e creeremo momenti informativi, ma sapendo che il nostro studio è lo stadio. In questi anni lo abbiamo dimostrato. Ci piace offrire agli abbonati la sensazione di essere in contatto con l’azione. Dentro le emozioni. E proseguiremo così. Abbiamo una grande responsabilità, vogliamo raccontare la serie A nel modo migliore. Ci sarà un “luogo Dazn”, ma sempre con un linguaggio fresco e giovane. Sicuramente non lo chiameremo mai studio.

Come detto, cambierà anche la modalità di fruizione dell'evento: "Ognuno avrà la possibilità di scoprire i contenuti che più cerca, magari evitando quelli che per lui sono meno interessanti. E potrà entrare sempre più in contatto con altri tifosi e scambiarsi pareri. Le nostre parole d’ordine sono: interazione e coinvolgimento», ha continuato a spiegare Veronica Diquattro.

Ovviamente nei prossimi mesi ci sarà una campagna acquisti: "La nostra squadra ha fatto un percorso incredibile e continueremo a far crescere i nostri talenti, però lavoreremo anche per inserire volti e soprattutto voci nuove. E ci rivolgeremo molto anche a settori diversi, non solo sportivi".

Infine la Diquattro conclude con una possibile novità: "Nessuno si deve sentire solo guardando Dazn. Anche perché l’interazione non sarà solo con altri tifosi. Stiamo studiando anche la possibilità di organizzare visioni collettive insieme a personaggi importanti, influencer, come abbiamo già fatto per il Super Bowl". A proposito intanto di calciomercato: è sfida con Juve e Napoli per un talento classe 2002.