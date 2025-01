Napoli, Inter e Atalanta: i protagonisti della vetta — Il Napoli di Antonio Conte non sbaglia un colpo e, con la vittoria per 3-2 contro l’Atalanta consolida il primo posto in classifica a quota 50 punti. La squadra partenopea, trascinata dal sistema offensivo di Conte e dai suoi nuovi interpreti, continua a dimostrare una maturità tattica che la rende la favorita per il titolo.

Stavolta, però, si è avvicinata l’Inter, seconda a 47 punti con una partita in meno, che mantiene alta la pressione e ritrova Lautaro in gol. I nerazzurri, con il loro gioco equilibrato e solido, si sono imposti 3-1 sull’Empoli, dimostrando che la corsa al primo posto è tutt’altro che chiusa.

L’Atalanta, pur sconfitta dal Napoli, rimane un avversario temibile, grazie al lavoro instancabile di Gian Piero Gasperini. Retegui, capocannoniere del campionato con 13 reti, resta l’arma principale di una squadra che fa della dinamicità e dell’intensità le sue caratteristiche distintive.

Milan in difficoltà: un momento di riflessione — Alle spalle del podio, la Juventus ha messo a segno una vittoria importante contro il Milan per 2-0, salendo al quarto posto con 37 punti. I bianconeri sembrano aver trovato una solidità difensiva e una concretezza che li rendono una seria candidata per la zona Champions.

Se da un lato alcune squadre scalano la classifica, dall’altro il Milan, nonostante la ventata di ottimismo di Conceição, fatica a mantenere il passo. Con 31 punti e una partita in meno, i rossoneri occupano un deludente ottavo posto e sono ben lontani dalle aspettative di inizio stagione.

La sconfitta contro la Juventus ha evidenziato problemi sia in fase difensiva che in costruzione del gioco, lasciando aperte molte domande sul futuro. La dirigenza continua a sostenere il progetto tecnico, ma il tempo stringe e serve una risposta immediata per non compromettere le ambizioni stagionali.

Salvezza e lotte in fondo alla classifica — La Lazio, quinta a 36 punti, ha ritrovato fiducia con una netta vittoria per 3-0 sul Verona. Il successo in trasferta interrompe una serie di risultati altalenanti e rilancia le ambizioni europee della squadra di Maurizio Sarri.

Nel frattempo, la battaglia per la salvezza si fa sempre più accesa. Il Cagliari ha conquistato tre punti preziosi superando il Lecce per 2-1 in una sfida diretta. Il Como, invece, non è riuscito a evitare la sconfitta contro l’Udinese (1-2), nonostante l’impegno profuso dimostrato.

Con il girone di ritorno ormai avviato, il campionato entra nel vivo. La corsa allo scudetto vede il Napoli leggermente avanti, ma Inter e Atalanta non mollano. Nel frattempo, la lotta per le posizioni europee e la salvezza promette spettacolo, con tutte le squadre pronte a ribaltare anche i più attendibili dei pronostici.