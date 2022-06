Serie A 2022/23: ecco quando verrà sorteggiato il calendario

È stato scelto il giorno e l'orario per il sorteggio del calendario della Serie A 2022/23 . Questo venerdì, 24 giugno, alle ore 12:00 verrà effettuata la cerimonia, trasmessa in diretta sul canale YouTube della Serie A e su Dazn . Ecco alcuni principi utili da ricordare.

Come l'anno scorso, il calendario sarà asimmetrico. Il girone di ritorno non seguirà dunque lo stesso ordine di partite dell'andata. Inoltre si terrà conto anche del Mondiale in Qatar, con la Serie A che si fermerà il 14 novembre. La prima giornata è in programma il 13 agosto, mentre l'ultima il 4 giugno. Sono previsti 4 turni infrasettimanali: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio, mentre le pause per le nazionali in Nations League saranno dal 19 al 27 settembre e poi dal 20 al 28 marzo.