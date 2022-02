Serie A 2022-2023: le date di inizio e di fine torneo | News

La Serie A 2022-2023 subirà delle importanti modifiche legate alle date di inizio e di fine per via dei mondiali invernali in Qatar.

Matteo Mosconi

Il campionato di Serie A 2022-2023 sarà per certi aspetti totalmente diverso rispetto all'attuale competizione, soprattutto per via della pausa che dal 21 novembre al 18 dicembre vedrà coinvolte le nazionali ai Mondiali invernali in Qatar.

A tal proposito, fa sapere l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Serie A avrebbe già pensato alle date della prossima stagione: si inizierà il weekend del 13-14 agosto, mentre l'ultima giornata si disputerà il 4 giugno 2023.

Il campionato quindi si fermerà il 13 novembre, salvo poi riprendere con tutta probabilità a gennaio, anche se non sono ancora emersi indizi legati ad una possibile data.

