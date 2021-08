Serie A 2021-22, il Milan in tv: il programma del mese di agosto

Inizia la Serie A 2021-22: dove vedere il Milan in tv? Ecco orari, date e emittenti televisive per Sampdoria-Milan e Milan-Cagliari

Daniele Triolo

Inizia, in questo torrido mese di agosto, il campionato di Serie A 2021-2022. E tornerà, dunque, anche il Milan di Stefano Pioli ad allietare (si spera) pomeriggi e serate dei tifosi rossoneri. Da quest'anno è cambiata la geografia dei diritti tv nel nostro calcio. Fino al 2024 incluso, infatti, le partite di Serie A saranno su DAZN. Il servizio a pagamento di calcio e sport in streaming trasmetterà 7 gare in esclusiva per ogni turno di campionato; 3, invece, saranno trasmesse in co-esclusiva con Sky.

Pertanto, di settimana in settimana, vedremo dove potrà essere visto il Milan in tv: se in esclusiva su DAZN oppure su tutte e due le piattaforme in possesso dei diritti. La Serie A 2021-22 inizierà ufficialmente nel prossimo weekend e, prima della sosta per le Nazionali, prevista per il 5 settembre, si giocheranno due turni proprio in questa seconda metà di agosto.

Primo impegno ufficiale stagionale, per il Diavolo di Pioli, sarà Sampdoria-Milan: la gara sarà in programma lunedì 23 agosto, alle ore 20:45, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, Genova. Sampdoria-Milan sarà trasmessa sia da DAZN sia da Sky. Il secondo impegno dei rossoneri, invece, il debutto ufficiale a 'San Siro', sarà Milan-Cagliari di domenica 29 agosto, sempre alle ore 20:45. Questa partita, al contrario, sarà visibile in esclusiva soltanto su DAZN.