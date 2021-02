Scudetto, Marani: “L’Inter ha l’assillo di superare il Milan” | Serie A News

Lotta scudetto Milan-Inter: le parole di Marani

Il giornalista Matteo Marani, come di consueto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Marani si è soffermato sulla lotta scudetto tra Milan e Inter. Ecco cosa ha detto.

"Inter? Con la Lazio in grande ascesa sarà una partita difficile che può avere un riflesso sul derby: se arrivi alla sfida col Milan anche con quattro punti non superi i rossoneri nemmeno vincendo. Questo è l'assillo del club nerazzurro, se dovesse riuscire ad andare in testa sarebbe importante psicologicamente".