Sconcerti: “Il Milan trova il meglio di sé nella partita più difficile” | News

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sul Milan dopo la grande vittoria di ieri sera all'Olimpico contro la Lazio

Intervenuto sulle colonne del 'Corriere della Sera', Mario Sconcerti ha espresso il suo pensiero sul Milan, vittorioso ieri sera contro la Lazio. Questo il suo intervento: "Va reso grande omaggio a questo Milan che trova il meglio di sé nella partita più difficile. Aveva perso tutto dopo tre minuti, ha riagguantato tutto novanta minuti dopo e in fondo a una delle migliori partite della sua stagione. Non di gioco, non di classe, ma di forza collettiva, di volontà. L'Inter è più forte del Milan, sta battendo un avversario dietro l'altro e a ognuno regala tre gol. Ma il Milan con una solerzia quasi mistica, una concentrazione monastica sulla vera fede, resta a galla e strizza l'occhio al miracolo. Fa fatica ma arriva sempre, riesce ad annullare una dopo l'altra le occasioni dell'Inter. Quindi la innervosisce".