Sassuolo-Milan, nessun rossonero squalificato: sono sei i diffidati / News

In vista di Sassuolo-Milan, partita valida per la 38^ giornata di Serie A, nessun rossonero è squalificato. Ecco, invece, i sei diffidati

Pochi minuti fa, come di consueto, il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti in merito alla giornata di Serie A appena andata in archivio. Ne emerge che nessun giocatore del Milan sia squalificato in vista della partita contro il Sassuolo. Una buona notizia per Stefano Pioli, che avrà dunque tutti i calciatori a disposizione.