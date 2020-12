Sassuolo-Milan 0-2 al 45′: Leao fa record, Saelemaekers raddoppia | Serie A News

Sassuolo-Milan 0-2 al 45′: il racconto del primo tempo

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da poco, al ‘Mapei Stadium‘, il primo tempo di Sassuolo-Milan, gara della 13^ giornata di Serie A. Vediamo come sono andati i primi 45′ di gioco tra i neroverdi di Roberto De Zerbi ed i rossoneri di Stefano Pioli.

Rossoneri che partono in modalità flash e vanno subito in vantaggio dopo 6.76” con Rafael Leao, stabilendo il nuovo record del campionato italiano. Passano 9 minuti e arriva il raddoppio: Leao va via sulla destra e serve Calhanoglu che segna di destro. Dopo alcuni minuti di review, l’arbitro annulla per un millimetrico fuorigioco di Saelemaekers che aveva servito il portoghese.

Il raddoppio dei rossoneri arriva al 25′: bellissima azione di Theo Hernandez sulla sinistra che serve Saelemaekers in mezzo all’area. Il belga calcia di prima e realizza la rete del 2-0.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DI SASSUOLO-MILAN >>>