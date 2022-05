Sassuolo-Milan, nessuna novità per ora sul maxi-schermo | Serie A News

Tutto tace sulla possibilità di allestire un maxi-schermo per Sassuolo-Milan. Servono le autorizzazioni da parte della Prefettura

Daniele Triolo

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, si giocherà Sassuolo-Milan, partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022. Si tratta della sfida che, se vinta o pareggiata, potrebbe consentire al Diavolo di conquistare il 19° Scudetto della sua storia. Saranno 18mila i tifosi rossoneri presenti al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia ma svariate altre migliaia di sostenitori del Diavolo non entreranno allo stadio.

Motivo per cui si è pensato di installare un maxi-schermo a Milano. Non in Piazza Duomo, che ospiterà stasera un concerto di 'Radio Italia' e che, pertanto, sarà ancora impossibile adoperare domani. Ma in qualsiasi altra piazza, per i tifosi del Milan, andrebbe bene. 'Gazzetta.it', però, riferisce come, al momento, non sia arrivata alcuna novità sull'allestimento del maxi-schermo per Sassuolo-Milan.

Alla vigilia della sfida tra neroverdi e rossoneri, non è ancora stato raggiunto un accordo. È evidente, dunque, come il passare delle ore non giovi di certo ad una fumata bianca. La questione, logicamente, è di ordine pubblico. La 'rosea' ha evidenziato come servano le autorizzazioni da parte della Prefettura. Un fattore, questo, che permetterebbe a 'DAZN' (che, secondo 'Repubblica', non vorrebbe mandare l'incontro gratis ...) di trasmettere la partita in un contesto pubblico.

Il via libera, però, non sta arrivando. Questo sta spingendo i tifosi del Diavolo a cercare altre soluzioni per non perdersi la partita. Il Milan – inteso come club – fin da ieri si è già detto pronto per allestire la struttura. Il maxi-schermo è pronto per essere montato, non appena arriva il nulla osta dalle istituzioni. Fino ad ora, però, in via Aldo Rossi non hanno ricevuto comunicazioni né sulle eventuali coordinate, né sull’iter delle autorizzazioni. Milan, Icardi e non solo: doppio colpo dal PSG? Le ultime news di mercato >>>

