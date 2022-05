Calciomercato Milan – Icardi e non solo: doppio colpo in casa PSG?

Domani si assegnerà lo Scudetto e l'attesa, in casa Milan, è febbrile. Ma incombe la sessione estiva di calciomercato e, pertanto, la dirigenza rossonera, al netto di quello che sarà l'esito della stagione, è già in fermento per allestire una squadra ancora più competitiva. L'obiettivo sarà quello di confermarsi in Serie A e di essere ancora più insidiosi in Champions League. Nel reparto d'attacco dovrebbero giungere novità importanti.