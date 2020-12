Sassuolo-Milan, le decisioni del Giudice Sportivo: Locatelli salta il match

Ultime Notizie Sassuolo Milan: Locatelli salta il match

MILAN NEWS – Dopo il turno infrasettimanale di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative alle dodicesima giornata.

Nessun squalificato per la squadra di Pioli, ma Manuel Locatelli del Sassuolo è stato fermato per un turno a seguito della quinta ammonizione ricevuta contro la Fiorentina. Il centrocampista salterà proprio la partita contro il Milan, la sua ex squadra. Assenza pesante per De Zerbi, che dovrà rinunciare al suo regista. Squalificati per un turno Insigne del Napoli, Singo del Torino, Schiattarella del Benevento e Chabot dello Spezia. Tre giornate di squalifica per Barak del Verona dopo l'espulsione contro la Sampdoria.