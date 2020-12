Sassuolo-Milan, i precedenti del Diavolo in casa neroverde / Serie A News

Sassuolo-Milan, i precedenti in casa neroverde

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tutto pronto per Sassuolo-Milan, match valido per la 13^ giornata di Serie A. Una partita storicamente ostica, che però negli ultimi anni sembra essere girata a favore dei rossoneri. Dopo aver vinto le prime tre partite interne contro il Milan in Serie A, il Sassuolo ha perso tutte le ultime quattro. Il Diavolo potrebbe registrare almeno cinque successi consecutivi in trasferta contro un singolo avversario in Serie A per la prima volta dal 2013 contro il Chievo (sei vittorie di fila in trasferta in quel caso). Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo e Milan >>>