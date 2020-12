Sassuolo-Milan, De Zerbi: “Mi ha impressionato l’autostima dei rossoneri”

Sassuolo-Milan, le parole di De Zerbi a ‘Sky Sport’

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Sassuolo-Milan, gara della 13^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni di De Zerbi.

Sulla partita

“Dispiace perché si può perdere con questo Milan, quello che fa rabbia è che con l’Inter e col Milan abbiamo regalato i gol con troppa facilità. Così diventa tutto difficile”.

Una riflessione sui suoi calciatori

“La sconfitta di oggi è colpa mia. Ci sono alcuni giocatori si vedono non così forti come io li vedo. Altri invece fanno fatica a tenere il livello che chiedo. Non entrano tranquilli. Si chiede un qualcosa che un qualcuno non può raggiungere e si scatena la non tranquillità. E’ come se vedessi più belli i miei figli di quanto non si vedano loro stessi. Loro mi hanno abituato bene”.

Su un possibile ritiro

“Le regole non le volevo da piccolo e quindi non mi piace metterne troppo. Devo valutare bene perché sono ragazzi serissimi ma per giocare a calcio serve autostima, fregarsene un po’ dell’errore e giocare senza paura che è uno dei principi più importanti per me”.

Se lo ha impressionato più il Milan o l’Inter

“Mi ha impressionato l’autostima che hanno. Oggi si sentono forti e si vede anche”.

