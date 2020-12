Sassuolo-Milan, Carnevali: “Ci manca il pubblico, non abbiamo un governo”

Sassuolo-Milan, le dichiarazioni pre-partita di Carnevali

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Giovanni Carnevali, dirigente neroverde, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Sassuolo-Milan, gara della 13^ giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul Sassuolo in alta quota

“E’ una bella soddisfazione giocare contro il Milan in questa posizione. Quello che ci manca di più è il pubblico, non averli nella nostra situazione dispiace. E’ incredibile che non ci siano, fa tanto male al sistema calcio”.

Se i tifosi possono ritornare presto

“La vedo difficile, guardando come ci stiamo comportando è difficile. Vedere tante persone in giro e nessuno allo stadio fa male. Siamo governati da un non governo, non c’è programmazione. Ci sono perdite enormi e nessuno ci pensa”.

Sul mercato

“Non vediamo nessuno, se c’è la giusta opportunità compriamo. Per noi non è facile rinforzarci, difficilmente faremo mercato”.

